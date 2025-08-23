БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Микаела Стоянова: Във втория гейм имахме проблем, който не разрешихме

Спорт
Той не се разви така, както ни се искаше, коментира диагоналът при грешната стъпка за волейболните националки на старта на Мондиала в Тайланд.

българия потегли грешен ход световното тайланд
Снимка: volleyballworld.com
Микаела Стоянова обърна внимание на лошия втори гейм след трудния старт на националния отбор на България по волейбол за жени на световното първенство в Тайланд. Българките допуснаха поражение след 1:3 срещу Канада, а диагоналът сподели, че именно във втората част те са имали проблем, който не са успели да разрешат.

Националката бе над всички за „лъвиците“. Едно от новите попълнения на Мегабокс Волей Валефоля поведе листата на реализаторите с 15 точки.

"Вторият гейм не се разви така, както ни се искаше. Имахме проблем, който не разрешихме. Трябваше да играем така, сякаш резултатът е 0:0, но не успяхме и загубихме, за съжаление“, каза тя.

Едно от новите лица на българския тим сподели и какво ще ключово за добър резултат за следващия мач, който е срещу Турция в понеделник.

Срещу Турция е нужно да допускаме възможно най-малко грешки, особено в края на всеки гейм. Това е ключово за всеки мач", смята Стоянова.

#Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г. #Микаела Стоянова #Български национален отбор по волейбол за жени

