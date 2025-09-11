Милан без Рафаел Леао и срещу Болоня

Отборът на Милан ще бъде без голямата си звезда Рафаел Леао в трети пореден мач. Португалецът получи мускулна травма в двубоя срещу Бари за Купата на Италия преди 3 седмици и още няма изиграна и минута в първенството.

Очакваше се нападателят да бъде на линия за домакинския мач срещу Болоня в неделя вечер, но на този етап това изглежда малко вероятно, след като футболистът още не може да поднови пълноценни тренировки. В лагера на Милан нямат никакво намерение да рискуват и ще заложат на Леао само ако е напълно готов за игра.

В неделя дебют за Милан се очаква да направят двете нови френски попълнения – Адриен Рабио и Кристофър Нкунку. Полузащитникът си избра да играе с №12 на фланелката, докато нападателят с №18.

От началото на сезона Милан и Болоня имат по една победа и загуба.