Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Милан без Рафаел Леао и срещу Болоня

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Двама французи са пред дебют за „росонерите“.

Рафаел Леао
Снимка: БГНЕС
Отборът на Милан ще бъде без голямата си звезда Рафаел Леао в трети пореден мач. Португалецът получи мускулна травма в двубоя срещу Бари за Купата на Италия преди 3 седмици и още няма изиграна и минута в първенството.

Очакваше се нападателят да бъде на линия за домакинския мач срещу Болоня в неделя вечер, но на този етап това изглежда малко вероятно, след като футболистът още не може да поднови пълноценни тренировки. В лагера на Милан нямат никакво намерение да рискуват и ще заложат на Леао само ако е напълно готов за игра.

В неделя дебют за Милан се очаква да направят двете нови френски попълнения – Адриен Рабио и Кристофър Нкунку. Полузащитникът си избра да играе с №12 на фланелката, докато нападателят с №18.

От началото на сезона Милан и Болоня имат по една победа и загуба.

#ФК Болоня #Рафаел Леао #Милан

