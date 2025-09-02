Милан привлече френски национал в последния момент

Френският национал Адриен Рабио ще продължи кариерата си в Милан. За правата на 30-годишния полузащитник „росонерите“ платиха на Олимпик Марсилия 10 млн. евро.

Рабио беше оставен извън състава на френския клуб заедно с английското крило Джонатан Роу заради "неприемливо поведение" след загубата на Марсилия от Рен в Лига 1. Двамата се сбиха в съблекалнята на отбора.

След това Роу се присъедини към тима от Серия А Болоня. Двамата може да са съперници на терена, когато дебютират за новите си клубове, тъй като Милан е домакин на Болоня на 14 септември, следващият им мач от Серия А след паузата за националните отбори.

В Милано Рабио ще се събере отново с Масимилиано Алегри, за когото игра в Ювентус три сезона, преди да се присъедини към Олимпик Марсилия миналата година.