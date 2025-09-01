Милан привлече защитник от Волфсбург

Отборът на Милан привлече защитника на Волфсбург Давид Одогу от Волфсбург, съобщават световните агенции. За правата на 19-годишния футболист "росонерите" ще платят 10 милиона евро.

Одогу има само три мача в Първа Бундеслига, но стана световен шампион с националния отбор на Германия до 17 години.

Седемкратният европейски клубен шампион Милан се провали в опитите си да привлече централните защитници Мануел Аканджи и Джо Гомес, съответно от Манчестър Сити и Ливърпул.