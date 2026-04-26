Милан и Ювентус поделиа точките след нулево равенство

Срещата между Милан и Ювентус от 34-ия кръг на Серия А завърши при нулево равенство.

През първото полувреме, на стадион "Сан Сиро" в Милано, Кефрен Тюрам изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

Единственият точен удар за домакините дойде от Адриен Рабио, но Микеле Ди Грегорио изби изстрела му.

След почивката Алексис Салемакерс можеше да открие резултата, но стреля в напречната греда.

През второто полувреме всичките три точни изстрела бяха на сметката на "бианконерите". Майк Менян се поздрави със суха мрежа, като отрази шутове на Бремер и Тюн Копмайнерс.

Милан остава на 3-ото място в класирането с актив от 67 точки. Ювентус заема 4-ата позиция в подреждането с 64 пункта.