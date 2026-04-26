Торино навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Интер

Двубоят между Торино и Интер от 34-ия кръг на Серия А завърши при равенство 2:2. "Биковете" изоставаха с два гола, но стигнаха до точка.

"Нерадзурите" откриха резултата на стадион "Олимпико" в Торино в 23-ата минута. Маркюз Тюрам засече с глава центриране във вратарското поле на Федерико Димарко.

След почивката гостите удвоиха преднината си. Ян Бисек също бе точен с глава след центриране от ъглов удар на Федерико Димарко.

Домакините намалиха изоставането си в 70-ата минута. Емирхан Илкхан изведе Джовани Симеоне сам срещу вратаря и аржентинецът копна топката над Ян Зомер.

Девет минути по-късно Никола Влашич оформи крайния резултат с гол от дузпа, отсъден след намесата на ВАР, за игра с ръка на Карлуш Аугусто.

Интер оглавява класирането с актив от 79 точки. Торино остава на 13-ата позиция в подреждането с 41 пункта.