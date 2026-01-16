БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

Милан обърна Комо до 3:1 след 2 гола и спечелена дузпа от Адриен Рабио

от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
С този успех "росонерите" запазват втората си позиция в генералното класиране.

Милан обърна Комо до 3:1 след 2 гола и спечелена дузпа от Адриен Рабио
Слушай новината

След две поредни равенства в първенството на Италия, отборът на Милан се върна към победите с успех с 3:1 над Комо като гост в 20-ия кръг.

Два гола за успеха на отбора на Макс Алегри вкара Адриен Рабио, който спечели и дузпа, от която Нкунку направи 1:1.

Домакините бяха доминиращи преди почивката и логично откриха резултата още в 10-ата минута, когато Марк-Оливер Кемпф се разписа с глава. Разиграване от ъглов удар стигна до Мате Батурина на левия фланг, който центрира остро в малкото наказателно поле и там Кемпф надскочи Юсуф Фофана, за да прати топката от три метра в мрежата на вратаря Марк Менян.

След гола футболистите на Комо продължиха да атакуват и изпуснаха поне три гола, като най-чистата ситуация беше в 41-ата минута. Тогава вратарят Менян направи спиращо дъха спасяване при изстрел на Лукас да Куня. Но само три минути по-късно гостите получиха дузпа, която Кристофър Нкунку превърна в гол за 1:1.

Второто полувреме започна с натиск на отбора на Комо, като в 50-ата минута Нико Паз получи топката от Алберто Морено и от границата на наказателното поле отправи мощен удар, но Менян внимаваше и извади топката, отиваща долу до гредата.

Но само пет минути по-късно Милан направи пълен обрат, след Адриен Рабио вкара с удар от ляво по земята, завършвайки контраатака с три подавания. Салемакерс от собствената си половина намери на лявото крило Рафа Леао, който прокара топката зад гърба на защитинк, а там чакаше Рабио, за да вкара.

С този успех „росонерите“ събират 43 точки и запазват второто си място, на три пункта от лидера Интер. Отборът на Комо е на 6-о място с 34 точки. За Милан следва домакинство на 17-ия Лече на 18-и януари.

