Милан подсили защитата си с белгиец

Защитникът на Дженоа Кони де Винтер подписа договор с Милан, съобщава официалният уебсайт на клуба.

Споразумението с 23-годишния белгиец е до лятото на 2030 година. Порталът Transfermarkt оценява трансфера на 20 милиона евро.

Де Винтер играе за Дженоа от лятото на 2024-а, след като премина от Ювентус. През сезон 2024/2025 защитникът отбеляза 3 гола в 26 мача във всички турнири.

Бранителят има 4 мача за националния тим на Белгия след дебюта си през март миналата година.