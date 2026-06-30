Министър Енчо Керязов отличи младите надежди на България в спортните танци

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети едни от най-обещаващите млади таланти в българските спортни танци. Отличията получиха състезателите в категория до 11 години Александър Коротеев и Ева Христова, както и Георги Мицев и Цветина Йосифова за силното си представяне на престижни международни състезания през сезона.

По време на срещата министърът поздрави младите спортисти и техните наставници за постигнатите резултати и изрази увереност, че най-големите им успехи тепърва предстоят.

"Поздравявам вас и вашите треньори за постигнатите успехи. Представихте се отлично на международната сцена. Вие сте доста млади и бъдещето е пред вас. Вярвам, че с труд, постоянство и всеотдайност ще достигнете най-високите върхове във вашия спорт. Пожелавам ви още много победи и поводи за гордост“, заяви министър Керязов.

Александър Коротеев и Ева Христова записаха впечатляващ сезон, след като през март спечелиха сребърните медали на Световното първенство по учебна програма в Пиеве ди Ченто, Италия. Отличната им форма продължи и през юни, когато триумфираха в дисциплината латиноамерикански танци на Открития шампионат на Италия в Червия.

Също толкова успешно бе представянето и на Георги Мицев и Цветина Йосифова. Българската двойка достигна до полуфиналите на Световното първенство по учебна програма и завърши на престижното десето място в крайното класиране. Впоследствие двамата спечелиха титлата в стандартните танци на Открития шампионат на Италия, затвърждавайки мястото си сред най-перспективните млади състезатели в своята възраст.

По време на церемонията с плакети бяха отличени и треньорите Николета Райкова и Иван Райков за приноса им към развитието на младите таланти, както и председателят на Българската федерация на клубовете по спортни танци Георги Найденов. Церемонията бе признание за успешната работа на българските клубове и федерацията, които продължават да извоюват престижни отличия на международната сцена.