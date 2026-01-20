Министър Иван Пешев награди българските състезатели по аеробика за успехите през 2025 г.

Вашите резултати са доказателство за високия ви професионализъм, талант и неуморен труд, както и за всеотдайната работа на вашите треньори и екипи. Достойно представихте България на международната спортна сцена и утвърдихте авторитета на българската спортна аеробика сред световния елит. Пожелавам ви здраве, увереност и още много бъдещи победи, които да продължат да прославят страната ни. Това каза министър Иван Пешев по време на награждаването на българските състезатели по спортна аеробика.

С почетни плакети бяха наградени Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов, които спечелиха сребърен медал от Европейското първенство и бронзово отличие от Световните игри в дисциплината „Тройки“.

Отличени от министър Пешев бяха и европейските шампионки в същата дисциплина при девойките Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова. Крушарска триумфира с титлата и в индивидуалната надпревара.

На церемонията присъстваха председателят на съюза по аеробика Димитрина Къндева и почетният председател Йорданка Благоева. Те изказаха благодарност за подкрепата от страна на министерството и подчертаха значението на устойчивата подкрепа за развитието на българската спортна аеробика, която да осигури на състезателите ни възможност да се представят достойно на международната сцена.