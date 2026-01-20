БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:37 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Иван Пешев награди българските състезатели по аеробика за успехите през 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

На церемонията присъстваха председателят на съюза по аеробика Димитрина Къндева и почетният председател Йорданка Благоева.

Иван Пешев, аеробика
Снимка: ММС
Слушай новината

Вашите резултати са доказателство за високия ви професионализъм, талант и неуморен труд, както и за всеотдайната работа на вашите треньори и екипи. Достойно представихте България на международната спортна сцена и утвърдихте авторитета на българската спортна аеробика сред световния елит. Пожелавам ви здраве, увереност и още много бъдещи победи, които да продължат да прославят страната ни. Това каза министър Иван Пешев по време на награждаването на българските състезатели по спортна аеробика.

С почетни плакети бяха наградени Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов, които спечелиха сребърен медал от Европейското първенство и бронзово отличие от Световните игри в дисциплината „Тройки“.

Отличени от министър Пешев бяха и европейските шампионки в същата дисциплина при девойките Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова. Крушарска триумфира с титлата и в индивидуалната надпревара.

На церемонията присъстваха председателят на съюза по аеробика Димитрина Къндева и почетният председател Йорданка Благоева. Те изказаха благодарност за подкрепата от страна на министерството и подчертаха значението на устойчивата подкрепа за развитието на българската спортна аеробика, която да осигури на състезателите ни възможност да се представят достойно на международната сцена.

#министър Иван Пешев #Иван Пешев #Български съюз по аеробика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
3
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
4
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
5
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
6
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Още

Юлия Шайб с четвърта победа за сезона в гигантския слалом
Юлия Шайб с четвърта победа за сезона в гигантския слалом
Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано/Кортина Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано/Кортина
Чете се за: 02:30 мин.
Малена Замфирова триумфира в паралелния гигантски слалом от Европейската купа в Банско Малена Замфирова триумфира в паралелния гигантски слалом от Европейската купа в Банско
Чете се за: 01:17 мин.
Володя Златев получи награда за принос в развитието на спорта Володя Златев получи награда за принос в развитието на спорта
Чете се за: 01:30 мин.
Българският етап на Тур дьо Франс стартира паралелно с класическата обиколка на Франция Българският етап на Тур дьо Франс стартира паралелно с класическата обиколка на Франция
Чете се за: 00:37 мин.
Петя Неделчева: Сестри Стоеви са готови за медал от световно първенство Петя Неделчева: Сестри Стоеви са готови за медал от световно първенство
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
58% от левовете в обращение са изтеглени 58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
И в Бургаско обявиха грипна епидемия И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ
Чете се за: 23:40 мин.
Спорт
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Наследството на Валентино: Италианският дизайнер почина на 93 години
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Силна геомагнитна буря удари Земята
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ