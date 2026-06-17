Министърът на транспорта Георги Пеев: Извършват се одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи"

Железопътният транспорт е нашата ахилесова пета, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на първия блицконтрол в транспортна комисия. Той представи основните приоритети в работата на екипа си и отговори на въпроси на народните представители.

По думите на министъра железопътният транспорт остава най-сериозното предизвикателство пред системата. В момента се извършват одити в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“, като след приключването им ще бъдат представени конкретни данни и мерки.

Възложена е проверка на договора с новия частен железопътен превозвач, отговори Пеев на въпрос на депутат.

„България е безспорен лидер в аеронавигационното обслужване и е сред първите три държави в Европа в този сектор. Не така стоят нещата в останалите направления на транспорта и съобщенията. Иронията е, че българското въздушно пространство е вратата към Европа, а жп транспортът е тапата“, обясни транспортният министър.

Георги Пеев посочи, че задълженията на „Български пощи“ възлизат на близо 135 млн. евро и подчерта необходимостта от преструктуриране и реформи в дружеството. По думите му, предвид важната социална функция на пощенския оператор, не се предвижда закриване на пощенски станции.

Снимки: БТА

Министърът подчерта, че сред основните приоритети на Министерството на транспорта и съобщенията е навременното изпълнение на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, включително проекта за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на стойност близо 200 млн. евро.

По отношение на развитието на регионалните летища министърът отбеляза, че се подготвят нови концесионни анализи, които ще очертаят възможностите за инвестиции и развитие на летищната инфраструктура в страната.