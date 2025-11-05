БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министерският съвет се събра на редовно заседание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Правителството ще разгледа предложение за ратифициране на договор с Европейската инвестиционна банка, свързано с еврофондовете

министерският съвет защити приемането еврото българия
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Започна редовното седмично заседание на Министерския съвет. Предложение до парламента за ратифициране на договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на Проект „България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 2027 (СПЗ)“ Б, ще разгледа на заседанието си правителството.

Кабинетът ще разгледа и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси - за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Решения за допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г., компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители, както и проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, се очаква да разгледа още кабинетът.

Министрите ще обсъдят и проект на Споразумение между правителството на България и Гърция за изграждане на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, както и ще гласуват за присъединяването на страната към Инициативата „EU SST Partnership“.

#Министерски съвет #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
5
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
6
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията,...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Политика

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас
Чете се за: 00:50 мин.
Конституционният съд потвърди разпоредби от Закона за здравното осигуряване Конституционният съд потвърди разпоредби от Закона за здравното осигуряване
Чете се за: 00:57 мин.
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ