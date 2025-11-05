Министерският съвет се събра на редовно заседание

Започна редовното седмично заседание на Министерския съвет. Предложение до парламента за ратифициране на договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на Проект „България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 2027 (СПЗ)“ Б, ще разгледа на заседанието си правителството.

Кабинетът ще разгледа и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси - за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Решения за допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г., компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители, както и проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, се очаква да разгледа още кабинетът.

Министрите ще обсъдят и проект на Споразумение между правителството на България и Гърция за изграждане на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, както и ще гласуват за присъединяването на страната към Инициативата „EU SST Partnership“.