Миньор 2015 намери място на Финалната осмица за Купата на България

Миньор 2015 хвана последния влак за Финалната осмица в турнира за Купата на България. Баскетболистите на Ивица Вукотич надвиха Левски със 76:72 във втория мач от квалификациите. В зала "Борис Гюдеров" отборът от Перник държеше съдбата си в свои ръце, справяйки се с всеки опит за щурм на играчите на Константин Папазов. "Жълто-черните" имаха предимство в общия резултат още след първия мач, спечелен с 90:81 в София на старта на януари.

От редиците на "чуковете" липсваше Игор Кесар, докато за "сините" след известно отсъствие се завърна Владимир Нанкински.

Мислите на Миньор вече са насочени към жребия за заключителния етап в надпреварата, а Левски ще пропусне Финалната осмица през този сезон. Тегленето ще бъде на 30 януари (петък) в зала "Триадица".

Стартът премина под знака на поделеното надмощие. Алекс Уандие и Монтейвъс Мърфи обединиха усилия за домакините, а от другата страна Александър Александров най-често отговаряше в нападение. Постепенно Филип Бакич демонстрира точен мерник и позволи на „чуковете“ да се отскубнат с 2 точки в края на първата част.

Честата смяна на водачеството се превърна в тенденция и на старта на втория период. Последва изригване на Лазар Станкович и Лъчезар Тошков, които се постараха „жълто-черните“ да вземат нещата в свои ръце и да се изстрелят на голямата почивка при 45:33.

Двата отбора трудно намираха път към коша на съперника при подновяването на играта. Проблясъците на Лъчезар Димитров и Марио Боянов върнаха увереността на гостите, но Васил Попов се намеси и помогна на отбора от Перник да дръпнат с 9 точки след 30 минути игра.

Домакините намериха начин да не трепнат и в началото на финалната десетка. Пореден опит за щурм, този път дело на Димитър Маринчешки и Боянов, остави последни шансове на „сините“ за обрат, но до края „чуковете“ не допуснаха срив и удържаха победата.

Монтейвиъс Мърфи не над всички за Миньор със 17 точки и 8 борби. Лъчезар Тошков записа 16, 8 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Филип Бакич отбеляза 14 точки, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Лазар Станкович регистрира 11 и 8 овладени под двата коша топки.

Димитър Маринчешки отговори за Левски с 13 точки и 6 борби. Марио Боянов и Александър Александров реализираха по 11.