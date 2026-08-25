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Миньор 2015 започна подготовка за новия сезон

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Спорт
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Съставът е почти сглобен преди старта на НБЛ.

Миньор 2015 започна подготовка за новия сезон
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Баскетболният Миньор 2015 започна подготовката си за новия сезон, като отборът е почти изцяло окомплектован, съобщи за БТА старши треньорът на тима Ивица Вукотич.

На деветдесет процента от състава сме сглобили. Все още чакаме Георги Боянов, чийто трансфер трябва да бъде финализиран на 1 септември. Доволен съм от селекцията. Остана ни да намерим още един гард за този сезон и се надявам малко да надградим миналогодишното представяне“, каза Вукотич.

Той посочи, че основната цел пред отбора е да се представя по-добре във всеки мач и да се бори за по-предно класиране.

Амбицията ни е във всеки мач да даваме 100 процента от себе си, феновете да бъдат доволни от нашата битка и борба и в края на сезона да видим, че сме направили една крачка напред спрямо предишните сезони. Разбира се, гоним и класиране“, допълни треньорът.

Ивица Вукотич отбеляза, че през новия сезон в състава ще има повече български баскетболисти. В отбора са включени и петима млади състезатели от школата, на които ще бъде даден шанс за изява.

„Малко сме променили политиката на отбора. Имаме петима юноши, които за момента са в състава и на които ще даваме възможност да покажат възможностите си през сезона“, каза той.

Треньорът подчерта, че една от основните цели в подготовката е играчите да бъдат здрави и да могат да разчитат на пълен състав във всеки мач.

Както БТА информира, жълто-черните ще се подсилят с играещия в Италия пернишки баскетболист Ерик Димитров, както и с черногореца Димитрие Малишич.

Миньор 2015 има договорени пет контролни срещи преди началото на първенството. На 5 септември тимът ще играе срещу Пирот, на 12 септември ще гостува на ЦСКА в София, а на 16 септември ще гостува в Дупница. На 19 септември е предвидена среща в Перник с Кипър, а на 26 септември – двубой отново с Дупница, но в Перник. Предстои да бъдат договорени още две проверки.

Търсим отбор и за генерална проверка преди началото на шампионата. Знаем, че първенството започва около 10 октомври, така че имаме достатъчно време да намерим още един или два мача до началото“, каза Вукотич.

Всички домакински контролни срещи на Миньор 2015 ще бъдат отворени за публика. Треньорът призова феновете да продължат да подкрепят отбора, както са го правили и през миналия сезон.

Надявам се да дойдат и да ни дадат подкрепа, да бъдат като шестия играч и в трудните моменти да ни повдигат. В края на всеки мач и на сезона работим всички заедно“, заяви той.

Вукотич коментира и финансовото състояние на клуба, като определи обстановката като стабилна. Той отбеляза, че ръководството е коректно към състезателите и треньорския щаб.

„Това е четвъртият ми сезон тук. Не сме отбор с един от най-големите бюджети, но през годините съм виждал, че ръководството е сериозно. Всички обещания към играчите са били изпълнявани и няма играч, който да е напуснал недоволен от финансова гледна точка“, посочи треньорът.

Той допълни, че клубът е отворен към нови спонсори, които искат да подпомогнат развитието на Миньор 2015 и школата му.

Всички спонсори, които искат да помагат на Миньор, са добре дошли. Средствата се дават за развитието на клуба и за школата. Имаме добри треньори, които работят с младите, и се надявам да продължим да надграждаме“, каза Ивица Вукотич.

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