Миньор 2015 си осигури услугите на Георги Боянов

В Миньор 2015 новините продължават с пълна сила през последните дни. „Чуковете“ осъществиха трансферен удар, привличайки един от най-добрите български играчи, който е и първото им лятно попълнение. Селекцията на „жълто-черните“ подсили Георги Боянов, анонсираха днес официално от клуба. Доскорошният национал и тимът от Перник ще си сътрудничат от новия сезон.

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През 2025/2026 крилото демонстрираше на какво е способен в Черно море Тича, където не се забави да се утвърди като един от лидерите. Усилията на Ловеча, както е известен още той, бяха в основата на спечелването на Купата и Суперкупата на България, както и на достигането до четвъртото място в плейофите на НБЛ. Освен това роденият в Ловеч играч завоюва приза за MVP в мача за суперкупата на страната.

Срещу името на Боянов личат средни показатели от 13.9 точки, 6.6 борби и 1.8 асистенции за 41 мача във всички турнири с Черно море.

За него това бе трети престой в тима от Варна след тези през 2018/2019 и 2020/2021.

До този момент 33-годишният баскетболист е трупал опит още в Овергаз, Черноморец и в Балкан, като се изявяваше и за втория отбор на „зелените“. Кариерата му преминава още през германския Айнтрахт Щансдорф, исландските Кефавлик и ИР Рейкявик, както и през северномакедонския Куманово 2009. На сметката си с „акулите“ има сребро в родния елит, докато при престоя си в състава на балканци спечели бронз в първенството.

201-сантиметровият стрелец е бивш възпитаник на Южна Алабама, където играеше между 2013 и 2017 година.