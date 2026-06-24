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Мира Андреева отпадна в Бад Хомбург

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Спорт
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Шампионката от "Ролан Гарос" приключи още във втория кръг.

Мира Андреева отпадна в Бад Хомбург
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Шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева отпадна във втория кръг на турнира по тенис на тревна настилка от сериите WTA 500 в Бад Хомбург (Германия), загубвайки първия си мач след триумфа в Париж.

19-годишната рускиня, която стартира от втория кръг като поставена под номер 2 в схемата, загуби от сънародничката си Екатерина Александрова с 3:6, 4:6 за час и 28 минути на корта.

Така Александрова вече има две победи в двата си мача срещу 13 години по-младата си опонентка, като предишната им среща беше в Щутгарт през миналата година, когато успехът ѝ отново беше в два сета.

По-опитната от двете рускини осъществи единствения пробив за откриващия сет в осмия гейм, а впоследствие успя да се възползва от втория си сетбол на собствен сервис, за да поведе в общия резултат.

Във втората част Андреева изостана с 0:4, преди да върне единия брейк и да намали до 3:4. При пасив от 3:5, 19-годишната рускиня отрази два мачбола и си даде шанс да се върне в срещата, но Александрова спечели подаването си без да даде точка и така класира за четвъртфиналите.

Там нейна съперничка ще бъде шестата поставена Наоми Осака (Япония), която вчера отстрани Елизе Мертенс (Белгия).

#тенис турнир в Бад Хомбург 2026 #Мира Андреева #Екатерина Александрова

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