Мира Андреева спечели титлата на турнира в Дубай

Мира Андреева спечели титлата на турнира по тенис на твърда в Дубай от сериите WТА 1000 с награден фонд 3 654 963 долара. Във финала тя победи Клара Таусон със 7:6 (1), 6:1 за час и 47 минути игра.

Датчанката проби 17-годишната рускиня още при първата си възможност, но Андреева отговори с тибрейк. В края на първия сет Андреева осъществи пробив за 5:4, но не успя да затвърди пробива си и така се стигна до тайбрек. В него тинейджърката спечели първите 6 разигравания и поведе в сетовете.

Двете тенисистки спечелиха първите си подавания във втората част. След това Андреева осъществи два пробива и сложи точка на спорта с втория си мачбол.

She's a teenage sensation



Mirra Andreeva defeats Tauson 7-6(1), 6-1 to be crowned champion in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/BvBZTanYYP