Мирослав Живков: Момчетата направиха подвиг

Мирослав Живков, треньорът на националния ни отбор за мъже под 18 години, не можеше да скрие емоциите си от радост след спечелените бронзови медали. Нашите станаха трети на Стария континент след триумф с 3:0 над Италия. Това е пореден медал за треньора ни.

„Момчетата ни направиха подвиг – възкликна Живков, шампион на България на мъже и жени, експерт в работата с подрастващи. - Ние се събрахме за първи път в началото на годината. Спечелихме първата европейска квалификация, после Балканиадата, а сега сме трети в Европа! И вече мислим за световното първенство догодина! Мога само да поздравя всички тези състезатели, които се превърнаха в отбор, станаха приятели и вече мислят като един! Това е най-важното, за да се постигне успех. Нашата група беше много по-трудна от другата. Победихме Франция, после загубихме от Германия и Испания. Калявахме се с всяка минута. След двубоите казвах на отбора да мислят за следващия съперник, да се концентрират. Не е лесно за две седмици за изиграеш девет мача“, каза специалистът.

„Можеше ли повече? Не искам да бъда максималист и да поставям отбора ми под ненужно напрежение. Видимо е, че във финалната четворка бяха отбори с равностойни качества. Всеки можеше да победи всеки. Можехме да победим Полша, но не можем да кажем, че и те не заслужаваха победата. Важното е, че срещу Италия показахме всичко, на което сме способни. Някои говорят колко силна ни била блокадата. Така е. Но това е част от много тактика, която момчетата отработиха в тренировъчния процес и мачовете. Винаги съм казвал, че моята цел е да градя състезатели за първия отбор на България. Във всеки от сегашния ми отбор виждам такива. От тях зависи как ще продължат с развитието си. Изключително сериозни са и нямам съмнения, че ще успеят. Българският волейбол е раждал, ражда и продължава да ражда таланти“, продължи Живков.

Треньорът благодари специално на Тервел Замфиров, Емил Кременлиев и Ивелин Попов за изпратените надъхващи клипове преди началото на мача.