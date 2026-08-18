БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Миши Батшуай подсили новака в Саудитска Арабия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Белгиецът напусна Айнтрахт Франкфурт.

Миши Батшуай подсили новака в Саудитска Арабия
Слушай новината

Бившият нападател на Челси и националния отбор на Белгия Миши Батшуай се присъедини към новака саудитския футболен елит Абха като свободен агент, след като напусна германския Айнтрахт Франкфурт, съобщиха от клуба, цитирани от агенция Reuters.

32-годишният Батшуай пристигна във Франкфурт от турския шампион Галатасарай през февруари 2025-а и отбеляза 4 гола в 21 мача във всички турнири за германския отбор.

Абха обяви трансфера в профила си в социалната платформа X, публикувайки снимки от церемонията по подписването на договора.

„Един шанс е всичко, от което се нуждае... Миши Батшуай е в Абха“, написаха от клуба.

В кариерата си Миши Батшуай е играл още за Стандарт Лиеж, Олимпик Марсилия, Челси, Кристъл Палас, Борусия Дортмунд, Валенсия, Бешикташ и Фенербахче.

Той беше част от националния тим на Белгия, който завърши трети на Световното първенство през 2018 година, а също така игра на Мондиал 2022.

Съставът на Абха започна новия сезон в Саудитска Арабия с поражение с 1:2 от Ал Хазем миналата седмица.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ФК Абха #Миши Батшуай #ФК Айнтрахт Франкфурт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
2
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас
3
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път...
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град
4
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в...
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър почина на 36 години
5
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър...
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас
6
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Футбол

2.14 милиарда паунда: Висшата лига отново над всички на трансферния пазар
2.14 милиарда паунда: Висшата лига отново над всички на трансферния пазар
Без победител между Депортиво Ла Коруня и Елче в Ла Лига Без победител между Депортиво Ла Коруня и Елче в Ла Лига
Чете се за: 01:07 мин.
Уволниха оперативния директор на ФИФА Уволниха оперативния директор на ФИФА
Чете се за: 01:35 мин.
Левски на прага на Обетованата земя Левски на прага на Обетованата земя
Чете се за: 04:00 мин.
Два гола за четири минути помогнаха на Арда да победи Локомотив София Два гола за четири минути помогнаха на Арда да победи Локомотив София
Чете се за: 01:42 мин.
Близки и приятели изпратиха легендата на Локомотив София Нако Дойчев Близки и приятели изпратиха легендата на Локомотив София Нако Дойчев
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Успение на свети Йоан Рилски: Преклонение пред паметта и мощите на светеца
Успение на свети Йоан Рилски: Преклонение пред паметта и мощите на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След находките по Дунав: Доброволци тръгват по пресъхналите участъци След находките по Дунав: Доброволци тръгват по пресъхналите участъци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проблемите с водоснабдяването в Северна България: Министър Иван...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След убийството в Пловдив: Министър Наталия Ефремова на среща със...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Отново пред съда: Съдът в Бургас решава дали да върне в ареста шефа...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След разговорите за Газа: Къшнър вижда перспективи за скорошен...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ