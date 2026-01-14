БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

Мишлен готвач ще води първия ученически отбор по гастрономия у нас

Чете се за: 01:25 мин.
Деца
Мишлен готвач ще води първия ученически отбор по гастрономия у нас
Известният кулинар Стилианос Дингас, носител на звезда „Мишлен“, ще помогне за създаването на първия ученически отбор по гастрономия в България. Инициативата е подкрепена от Община Горна Оряховица и цели да даде шанс на млади таланти да се развиват на международно ниво.

Отборът ще бъде сформиран към Професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ и ще работи в партньорство с гръцката гилдия на професионалните готвачи. Учениците ще представят българската кухня на престижни международни кулинарни състезания.

Членовете на отбора ще бъдат избрани след специални тестове и оценяване по международни правила. В състава ще участват петима ученици, които ще преминават обучение и подготовка за състезания по цял свят.

Идеята за партньорството започва миналата година, когато Стилианос Дингас и негов екип гостуват в Горна Оряховица за Празника на горнооряховското гърне. Тогава те провеждат майсторски класове с учениците и показват как се съчетава традиционната кухня с модерните техники.

Новият ученически отбор по гастрономия дава шанс на младите готвачи да мечтаят по-смело и да покажат българските вкусове пред света.

