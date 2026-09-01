Мисията на ЦИК е да осигури ясен, прозрачен и честен избор, каза председателят Георги Хорозов

Мисията на ЦИК е да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Това каза председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов на първия редовен брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Целият процес по произвеждането на изборите почива на ясни принципи за целесъобразност и прозрачност, така че да няма никакво съмнение в резултатите, посочи Хорозов.

Започнали сме действия, които са свързани с прилагането на Изборния кодекс и с организацията на изборите, като по част от въпросите сме приели решения в аванс, отбеляза Хорозов. По думите му това ще подпомогне процеса на организация.

Хорозов каза, че без активното участие на медиите не може да има достатъчно добре осветлена дейност на комисията, нито достатъчна информираност.

"Разчитаме, че тези изявления ще могат да стигнат до избирателя по начина, по който са били направени. Разчитаме да информирате за нашите решения и заедно, при точното прилагане на закона и при съобразяването с целите на Изборния кодекс, да можем да бъдем в полза на избирателя", допълни той.

Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно, каза още председателят на ЦИК.