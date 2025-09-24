БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мистериозен обект в небето над България и Румъния

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Космическо шоу над Балканите

метеор озари небето част българия
Снимка: Pixabay
Малко след 3:20 ч. тази сутрин небето над Северозападна България и Южна Румъния буквално светна. Хората видяха ярка светлина, която преряза небето по диагонал, а до нея – няколко по-малки обекта, приличащи на отломки. Някои качиха клипове в социалните мрежи.

Заснетото изглежда като или парче спътник/космически апарат, който гори в атмосферата, или пък естествен метеор. Само две минути по-късно небето предложи „втора серия“ – падна малък метеор, оставяйки ярка следа.

Официално обяснение още няма, но експертите напомнят: подобни зрелища често са космически отпадъци – остатъци от стари спътници, които изгарят, преди да достигнат земята.

Истината е, че всяка нощ около планетата ни преминават хиляди микрометеорити и космически частици. Повечето не забелязваме, но от време на време небето ни подарява зрелище, достойно за научнофантастичен филм.

