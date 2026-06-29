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Митничари на "Лесово" спряха контрабанда на 25 надуваеми лодки

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митничари лесов спряха контрабанда надуваеми лодки
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Митническите служители на пункт "Лесово" задържаха 25 контрабандни надуваеми лодки при две отделни проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Германия през България.

При първия случай на 24 юни 2026 г. товарната композиция с турска регистрация пристига на "Лесово" на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва колети с лични вещи от Турция за получатели в Германия. След електронен рисков анализ на централно ниво, служители от отдел „Борба с наркотрафика“ извършват щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара недекларирани колети с 5 надуваеми лодки с твърд заден борд, предназначен за монтиране на двигател.

Още 20 контрабандни надуваеми лодки са открити в друг товарен автомобил, превозващ стоки също за Германия. При този случай товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 28 юни 2026 г. Водачът - отново турски гражданин, е декларирал, че превозва групажна стока от Турция за Германия през България. След анализ на риска превозното средство е селектирано от митническите служители за щателна митническа проверка. Митническите инспектори открили при проверката недекларирани 20 надуваеми лодки с твърд заден борд, старателно укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла.

Контрабандните общо 25 лодки са задържани и по случаите са образувани две административнонаказателни производства.

Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша. Само за последните две години на Агенция "Митници" е задържала повече от 200 надуваеми лодки с твърд борд.

Снимки: Агенция "Митници"

#надуваеми лодки #контрабанда #агенция "Митници"

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