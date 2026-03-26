Млад съдия от Индонезия ще ръководи мача на България и Соломоновите острови

Гледайте срещата пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Науфал Адя Фaйруски, най-младият индонезийски рефер, лицензиран от ФИФА като международен, ще ръководи първата среща на България на турнира „FIFA Series 2026” утре от 10.30 часа срещу Соломоновите острови. Срещата ще се играе на огромния 80-хиляден стадион "Гелора Бунг Карно", където реално ще се проведе и целият турнир.

Файруски впечатли шефа на съдийската комисия на местната федерация – японецът Йошими Огава, най-вече с бързото и точно придвижване по терена и правилните и навременни реакции. Той е само на 26 години, а е започнал да ръководи мачове от 19-годишен. В момента е най-младият съдия на ФИФА от Югоизточна Азия.

Ще му помагат от страничните съдии Фаджар Фуркон и Гиланг Аде Мизвар, също от Индонезия. Четвърти съдия е Алекс Фебриан Синага, а отговорници за системата за видеоповторения (ВАР) също са от страната-домакин. Главен ВАР-съдия е Торик Мунир Алкатири, а асистент-ВАР Мухамад Джамалудин.

Науфал Адя Фaйруски следва пътя на други рефери от западната част на остров Ява, които са в листата на ФИФА като колегата му, който е №1 в местната листа. Фейруски пък е международен арбитър от лятото на 2025-а година.

За втория мач утре между домакините от Индонезия и Сейнт Китс и Невис с начален час от 15:30 часа българско време съдийската бригада е смесена от Сингапул и Малайзия. Главен арбитър е Мухамед Таки Алджафари с помощници Абдул Ханан и Анди Тан-Минто Лано. За ВАР ще отговарят Мохамед Назми и Муази Бин Зайнал от Малайзия.

Гледайте срещата между България и Соломоновите острови в петък, 27 март, от 10:30 часа пряко по БНТ 3 и ТУК. Студийната програма започва в 10:00 часа.

