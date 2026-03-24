Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3

Българският национален отбор по футбол тръгва към Индонезия, за да се изправи срещу Соломоновите острови в мач от приятелския турнир на ФИФА. Срещу екзотичния тим на „Бонитос“, „лъвовете“ просто са задължени да започнат годината с победа.

В Джакарта няма да бъдат най-опитните играчи, но останалите, които Александър Димитров е повикал ще имат възможността да се докажат.

Какво ще излезе от този сблъсък – отговорът само по БНТ 3, в 10:30 часа в петъчния ден с прякото предаване на мача България – Соломонови острови.



Студиото ни започва 30 минути по-рано.