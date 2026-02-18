БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Млад защитник подписа нов договор с ЦСКА

Спорт
Алекс Тунчев вече дебютира за „червените“ по-рано през февруари.

Алекс Тунчев
Снимка: ПФК ЦСКА
Един от най-перспективните футболисти на ЦСКА, Алекс Тунчев, подписа дългосрочен контракт с „червените“, който ще го задържи на „Армията“ до лятото на 2029 година.

На 6 февруари 2026 г. Тунчев записа първите си минути за представителния тим на ЦСКА в двубой от Първа лига срещу Арда Кърджали, спечелен с 3:1 от „армейците“.

Преди да стигне до първия отбор, Тунчев премина през формациите на ЦСКА II и ЦСКА III, като бе повикан да тренира с първия състав през октомври 2025 г.

През настоящия сезон Тунчев има десет участия за втория отбор на „червените“ във Втора лига. Той е юношески национал на България до 19 години и през есента на миналата година направи своя дебют за селекцията.

