Душан Косич: Ще подходим с уважение към мачовете с Арда

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич коментира пред официалния сайт на куба жребия в полуфиналите за Купата на България. Съперник на "черно-белите" в тази фаза на турнира ще бъде отборът Арда (Кърджали). Крайният изход се решава в две срещи, като "смърфовете" ще бъдат гости в първата.

"На този етап няма значение кой ни е противник, ние ще подходим с уважение. Ще се съсредоточим върху себе си и върху нашата игра. Ще направим всичко възможно да представим Локомотив със страст, ще разчитаме и на локомотивския дух", заяви Косич.

"Целта ни е да дадем всичко от себе си и да накараме феновете ни да се гордеят. Това е стандартът в този клуб. Tова е нещото, което отстояваме всеки път, когато стъпим на терена", допълни наставникът на "железничарите".

Двубоите от 1/2-финалите в надпреварата ще се изиграят през месец април, като точните дати и часове ще бъдат обявени допълнително.