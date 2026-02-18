Ивайло Петков: Целта на Арда е класиране в евротурнирите

Спортният директор на Арда Кърджали Ивайло Петков е категоричен, че отборът цели класиране в евротурнирите.

Той коментира жребия за полуфиналите на Купата на България, където кърджалии ще срещнат Локомотив Пловдив.

"Късмет е силно казано. Локомотив е преди нас в класирането и ни би за първенство, тук слаби отбори няма. Не ни се падна Лудогорец или ЦСКА, но ние гоним целите си. Ние имаме цели и задачи - класиране в европейските турнири. Дали през първенството или през купата. Нищо не се знае, има финал, ако продължим, реално са три мача. И двете цели гоним", каза бившият национал.