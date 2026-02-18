Димитър Божкилов: Ще направим всичко възможно да отстраним ЦСКА от Купата на България

Ръководителят на селекционния съвет на Лудогерец Димитър Божкилов коментира жребия за полуфиналите на Купата на България.

Шампионът ще премери сили с ЦСКА.

"ЦСКА e в подем в момента, така че не бих казал, кой би бил най-тежкият съперник. Всеки, който е достигнал дотук, е заслужил. ЦСКА е от големите отбори в България, с добра селекция. Сглобяват по-добър отбор. Шансовете са 50/50. Ние имаме доста двубои. Има възстановяване, контузии, наказани футболисти. Първенството и Европа си остават основна задача. Ще бъде интересно. Всички българи искат да има интересен шампионат и купа. В Европа също носим пари на българските отбори. Някои ни харесват, други не. Опитваме се винаги да надграждаме и да изиграем добри два мача с ЦСКА. Лудогорец винаги гони №1, но няма да им дадем купата. Ще направим всичко възможно да отстраним отново ЦСКА", сподели той след тегленето на жребия.

Божкилов вярва, че отборът е способен да навакса изоставането в битката за титлата.

"Когато сме първи - защо пак сме първи, когато не сме - защо не сме. Бяхме с доста контузени първия полусезон, решихме да дадем шанс на по-млади момчета, които се справиха. Мисля, че ще успеем да наваксаме и да покажем лицето, което Лудогорец може", допълни шефът на скаутския отдел.

Според него е малко вероятно "орлите" да бъдат активни на трансферния пазар в близкото бъдеще.

"Ние имаме 23 чужденци, така че трудно за трансфер, но още има време. До 24-и сме отворени за трансфери. Ще се опитаме да направим най-доброто. Най-добрите футболисти в отбора не бихме ги продали в този момент", добави той.

В четвъртък разградчани приемат Ференцварош в плейоф в Лига Европа.