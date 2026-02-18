БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

БФС глоби Левски с над 2000 евро

Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Причината за санкцията е свързана с поведението на публиката на "сините".

левски изнесе рецитал ботев пловдив затвърди лидерската позиция
Българският футболен съюз излезе с наказанията след 21-ия кръг в Първа лига. С най-големи глоби са Левски и Ботев Пловдив, които се срещнаха.

„Сините“ е трябва да платят точно 2198,55 евро заради невъздържани прояви на публиката. От своя страна „канарчетата“ а с финансова санкция от 1022,58 евро след мача в София.

С различни глоби още са Локомотив Пловдив, ЦСКА и Берое.

Помощник-треньорът на Локомотив София Живко Миланов е наказан с лишаване от права да стои на резервната скамейка на столичани заради получен червен картон в срещата със Спартак Варна, завършила наравно 2:2.

Решения на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз от 18 февруари:

21-ви кръг ППФЛ

Анжело Мартино ЦСКА – 1 мач, глоба 127.82 евро

Джеймс Армел Ето’о Ейенга ЦСКА – 1 мач, глоба 127.82 евро

Севи Севитин Идриз Локомотив Пловдив – 1 мач, глоба 153.39 евро

Иван Павлов Горанов Ботев Враца – 1 мач, глоба 127.82 евро

Милен Янков Стоев Ботев Враца – 1 мач, глоба 127.82 евро
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

ПФК ЦСКА – обидни и нецензурни скандирания; глоба 766.94 евро

ПФК ЦСКА – задължение да възстанови щетите на стадион „Витоша“ – Бистрица

ПФК Локомотив Пловдив – обидни и нецензурни скандирания; глоба 766.94 евро

ПФК Берое – закъснение от началото на второто полувреме; глоба 511.29 евро

ПФК Левски – нерегламентирано използване на факли и димки; глоба 153.39 евро

ПФК Левски – възпламеняване на бомбички; глоба 511.29 евро

ПФК Левски – използване на факли и димки, довели до спиране на играта; глоба 511.29 евро

ПФК Левски – обидни и нецензурни скандирания; глоба 1022.58 евро

ПФК Ботев Пловдив – обидни и нецензурни скандирания; глоба 1022.58 евро

Левски изнесе рецитал срещу Ботев Пловдив и затвърди лидерската си позиция
Левски изнесе рецитал срещу Ботев Пловдив и затвърди лидерската си позиция
"Сините“ удариха две греди, вкараха три гола и можеха да направят...
Чете се за: 03:30 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Дисциплинарна комисия към БФС #ПФК ЛЕВСКИ

Млад защитник подписа нов договор с ЦСКА
Млад защитник подписа нов договор с ЦСКА
Контузията на Кирил Десподов се оказва по-сериозна от първоначалните прогнози, може да отсъства още три седмици
Чете се за: 04:52 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: В Разград има повече сняг от Норвегия, но теренът ще бъде в отлично състояние
Чете се за: 02:17 мин.
УЕФА започва разследване на скандала на мача Бенфика - Реал Мадрид
Чете се за: 01:00 мин.
Душан Косич: Ще подходим с уважение към мачовете с Арда
Чете се за: 01:12 мин.
Димитър Божкилов: Ще направим всичко възможно да отстраним ЦСКА от Купата на България
Чете се за: 02:47 мин.

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
