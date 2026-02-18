БФС глоби Левски с над 2000 евро

Българският футболен съюз излезе с наказанията след 21-ия кръг в Първа лига. С най-големи глоби са Левски и Ботев Пловдив, които се срещнаха.

„Сините“ е трябва да платят точно 2198,55 евро заради невъздържани прояви на публиката. От своя страна „канарчетата“ а с финансова санкция от 1022,58 евро след мача в София.

С различни глоби още са Локомотив Пловдив, ЦСКА и Берое.

Помощник-треньорът на Локомотив София Живко Миланов е наказан с лишаване от права да стои на резервната скамейка на столичани заради получен червен картон в срещата със Спартак Варна, завършила наравно 2:2.

Решения на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз от 18 февруари:

21-ви кръг ППФЛ

Анжело Мартино ЦСКА – 1 мач, глоба 127.82 евро

Джеймс Армел Ето’о Ейенга ЦСКА – 1 мач, глоба 127.82 евро

Севи Севитин Идриз Локомотив Пловдив – 1 мач, глоба 153.39 евро

Иван Павлов Горанов Ботев Враца – 1 мач, глоба 127.82 евро

Милен Янков Стоев Ботев Враца – 1 мач, глоба 127.82 евро

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

ПФК ЦСКА – обидни и нецензурни скандирания; глоба 766.94 евро

ПФК ЦСКА – задължение да възстанови щетите на стадион „Витоша“ – Бистрица

ПФК Локомотив Пловдив – обидни и нецензурни скандирания; глоба 766.94 евро

ПФК Берое – закъснение от началото на второто полувреме; глоба 511.29 евро

ПФК Левски – нерегламентирано използване на факли и димки; глоба 153.39 евро

ПФК Левски – възпламеняване на бомбички; глоба 511.29 евро

ПФК Левски – използване на факли и димки, довели до спиране на играта; глоба 511.29 евро

ПФК Левски – обидни и нецензурни скандирания; глоба 1022.58 евро

ПФК Ботев Пловдив – обидни и нецензурни скандирания; глоба 1022.58 евро

