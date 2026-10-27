Младен Кашчелан: Искам Септември да играе по-агресивно и да започне да печели

Новият старши треньор на Септември Младен Кашчелан коментира загубата с 0:2 от Черно море в среща от 12-ия кръг на Първа лига. Черногорският специалист призна, че отборът му е имал възможности да отбележи, но не е успял да ги реализира, като подчерта, че предстои сериозна работа за подобряване на представянето.

Кашчелан отказа да оправдава поражението с външни фактори и насочи вниманието към проблемите в играта на своя тим.

"Няма да търся извинения за това, което се случи – за терена, за пътуването. Нашият тим е проблемът. Имахме шансове, но не успяхме да вкараме гол. Не е краят на света, играчите ми дадоха всичко, на което са способни“, заяви наставникът след срещата на стадион "Тича“.

Специалистът, който пое Септември само три дни преди двубоя във Варна, подчерта, че все още е рано за категорични оценки за състоянието на отбора. Според него е необходимо време, за да могат футболистите да усвоят изискванията и игровите принципи, които той иска да наложи.

"Ще трябва да анализираме и да се подготвим за това, което ни предстои. Сигурен съм, че ще се подобряваме. Няма как да дойдем и да правим генерални изводи за тези три дни. Радвам се, че успяхме да свършим някои добри неща“, допълни Кашчелан.

Треньорът обърна внимание и на пропуснатите възможности срещу Черно море. Септември на няколко пъти беше близо до попадение, като футболистите на столичния тим уцелиха и две греди, но така и не успяха да преодолеят защитата на домакините.

"Наистина не знам какво да ви отговоря. Играчите искаха да вкарат. Това е футбол, понякога успяваш, понякога не. Ако бяхме вкарали три гола, никой нямаше да говори за тези пропуски“, коментира черногорецът.

Въпреки неуспешния старт Кашчелан изрази увереност, че Септември има възможност да подобри резултатите си. Той посочи, че основната му цел е да изгради по-агресивен отбор, който да следва ясно определен стил на игра.

"Искам да видя, че играчите започват да разбират моята философия на игра. Искам да бъдем по-агресивни, за да се поздравим с три точки“, завърши наставникът.

Поражението във Варна остави Септември в долната част на класирането на efbet Лига. За Кашчелан и неговия щаб предстои задачата да подобрят ефективността на отбора пред противниковата врата и да намерят необходимото постоянство в представянето, за да започнат да печелят точки в следващите кръгове.