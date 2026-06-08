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Младите борци донесоха 14 медала за България

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Президентът на федерацията поздрави младите таланти за впечатляващото представяне

Снимка: Facebook: Bulgarian Wrestling Federation
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Българските национали по борба направиха впечатляващо представяне на европейските първенства за състезатели до 15 и до 17 години, като спечелиха общо 14 медала.

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева поздрави младите таланти и определи успехите им като знак, че българската борба продължава да се развива в правилната посока.

По думите ѝ зад отличията стоят много труд, постоянство и усилия както от страна на състезателите, така и на техните треньори и клубове.

По време на специална церемония младите спортисти получиха поздравления и от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Той ги насърчи да продължат да се развиват и да преследват още по-големи успехи.

Според спортните ръководители инвестициите в младите състезатели са ключът към бъдещите медали на България от европейски, световни и олимпийски първенства.

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