БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ММС награди Божидар Саръбоюков и Александра Начева с премии за успехите им на световното първенство по лека атлетика в зала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Бронзовият медалист получи 15 000 евро, а завърналата се след контузия Начева - 5100 евро

Снимка: пресслужба ММС
Слушай новината

Министерството на младежта и спорта отличи с парични премии българските лекоатлети Божидар Саръбоюков и Александра Начева за представянето им на Световното първенство в зала в Торун, Полша.

Саръбоюков, който спечели бронзов медал в скока на дължина, получи премия от 15 000 евро. Александра Начева, която се завърна след тежка контузия и завърши осма в тройния скок, бе наградена с 5100 евро.

С парични награди бяха отличени и треньорите на двамата състезатели – Димитър Карамфилов и Стойко Цонов, които имат ключова роля за техните успехи.

След завръщането си от шампионата атлетите, техните треньори и ръководството на федерацията бяха приети от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и заместничката му Даниела Дашева. По време на срещата им бяха връчени и специални плакети в знак на признание за постигнатите резултати.

"Тази подкрепа не само признава положения труд и отдаденост, но и вдъхновява цялата ни общност да продължава да се развива“, заяви президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Премиите са отпуснати по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Топатлетът ни взе бронза с резултат от 8.31 м.
Чете се за: 01:20 мин.
Александра Начева завърши осма във финала на троен скок на световното в зала
Александра Начева завърши осма във финала на троен скок на световното в зала
Българката постигна 14.05 метра в Торун, титлата отиде при Леянис...
Чете се за: 01:17 мин.
#световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026 #Божидар Саръбоюков #Александра Начева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Лека атлетика

Стотици взеха участие в столичния полумаратон
Стотици взеха участие в столичния полумаратон
Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика
Чете се за: 03:07 мин.
Два медала за България на европейското по лека атлетика за ветерани Два медала за България на европейското по лека атлетика за ветерани
Чете се за: 03:05 мин.
България с медали и силно представяне на eвропейското първенство по лека атлетика за ветерани България с медали и силно представяне на eвропейското първенство по лека атлетика за ветерани
Чете се за: 01:47 мин.
В Пловдив изготвиха петиция за изграждане на зала за лека атлетика В Пловдив изготвиха петиция за изграждане на зала за лека атлетика
Чете се за: 02:27 мин.
Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ