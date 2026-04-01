ММС награди Божидар Саръбоюков и Александра Начева с премии за успехите им на световното първенство по лека атлетика в зала

Министерството на младежта и спорта отличи с парични премии българските лекоатлети Божидар Саръбоюков и Александра Начева за представянето им на Световното първенство в зала в Торун, Полша.

Саръбоюков, който спечели бронзов медал в скока на дължина, получи премия от 15 000 евро. Александра Начева, която се завърна след тежка контузия и завърши осма в тройния скок, бе наградена с 5100 евро.

С парични награди бяха отличени и треньорите на двамата състезатели – Димитър Карамфилов и Стойко Цонов, които имат ключова роля за техните успехи.

След завръщането си от шампионата атлетите, техните треньори и ръководството на федерацията бяха приети от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и заместничката му Даниела Дашева. По време на срещата им бяха връчени и специални плакети в знак на признание за постигнатите резултати.

"Тази подкрепа не само признава положения труд и отдаденост, но и вдъхновява цялата ни общност да продължава да се развива“, заяви президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Премиите са отпуснати по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.