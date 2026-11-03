Мохамед Салах отказа 25 милиона евро годишно от Саудитска Арабия и взе категорично решение за бъдещето си

Египетската футболна звезда Мохамед Салах е отказал изключително изгодно предложение от саудитския Ал Шабаб, което е включвало гарантирана годишна заплата от 25 милиона евро. Нападателят е предпочел да продължи кариерата си в турския Трабзонспор, въпреки сериозния финансов стимул за трансфер.

Информацията е на изданието Africafoot, което се позовава на турски медии.

Според публикацията ръководството на Ал Шабаб е направило опит да привлече египетския национал като част от продължаващата политика на саудитските клубове да инвестират значителни средства в утвърдени имена от световния футбол.

Салах обаче е отхвърлил предложението, тъй като няма намерение да напуска настоящия си отбор в близко бъдеще.

Нещо повече - твърди се, че нападателят е инструктирал своя агент Рами Абас да не му представя нови трансферни оферти. По този начин египтянинът е демонстрирал желанието си да се концентрира изцяло върху изявите си в турското първенство.

Решението му идва на фона на отличната форма, която показва от началото на сезона. В 13 мача във всички турнири Салах е реализирал 10 попадения и е направил пет асистенции, като има пряко участие в общо 15 гола на Трабзонспор.

Силното му представяне закономерно е привлякло вниманието на редица клубове, но поне засега футболистът не проявява интерес към ново предизвикателство.

Настоящият договор на египетския национал с Трабзонспор е до 30 юни 2028 година, а пазарната му стойност се оценява на приблизително 17 милиона евро.

Междувременно турският тим се подготвя за следващото си европейско изпитание - двубой срещу германския Фрайбург от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.