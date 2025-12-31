Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?

Часове преди въвеждането на общата европейска валута - отговаряме отново на вашите въпроси, свързани с еврото.

Лъчезар Петков: "Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?"

Отговор по темата има в сайта на БНБ, където банката отговаря на най-често задавани въпроси за въвеждане на еврото.

Централната банка уточнява, че търговските банки не са длъжни да приемат банкноти в левове в машините си на самообслужване. Всяка от тях може да го реши самостоятелно, като се съобрази с технологичните възможности за настройка на машините за работа с двете валути едновременно.

Знаете утре вечер отговори ще дава и от заместник-председателят на УС на Асоциацията на банките Цветанка Минчева, която ще бъде гост в извънредното издание на предаването "Интервюто".

Тя ще може да обясни повече и по този въпрос.