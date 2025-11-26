БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Молдова връчи протестна нота след поредно навлизане на руски дронове

По света
Молдова изложи паднал руски дрон на нейна територия пред министерството на външните работи в Кишинев

Молдова връчи протестна нота след поредно навлизане на руски дронове
Слушай новината

Молдова изложи паднал руски дрон на нейна територия пред министерството на външните работи в Кишинев.

Там беше привикан посланикът на Москва заради поредното нарушаване на молдовското въздушно пространство.

Апаратът е бил открит върху покрива на къща в близост до границата с Украйна.

Според Кишинев границата са пресекли общо шест руски дрона.

Във връчената протестна нота се говори за "сериозно нарушение на суверенитета на Молдова".

Руският дипломат Олег Озеров омаловажи инцидента и постави въпроса - как дронът е паднал върху покрив без да причини щети?

