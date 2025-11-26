Молдова връчи протестна нота след поредно навлизане на руски дронове

Молдова изложи паднал руски дрон на нейна територия пред министерството на външните работи в Кишинев.

Там беше привикан посланикът на Москва заради поредното нарушаване на молдовското въздушно пространство.

Апаратът е бил открит върху покрива на къща в близост до границата с Украйна.

Според Кишинев границата са пресекли общо шест руски дрона.

Във връчената протестна нота се говори за "сериозно нарушение на суверенитета на Молдова".

Руският дипломат Олег Озеров омаловажи инцидента и постави въпроса - как дронът е паднал върху покрив без да причини щети?