Монако се върна на победния път, Нант затъва все повече

Монако победи Нант с 3:1 като домакин в среща от 22-ия кръг на Лига 1 и записа едва втората си победа в шампионата от ноември насам.

По-рано Рен се наложи със същия резултат над Пари Сен Жермен, което може да доведе до промяна на върха в класирането, ако Ланс спечели гостуването си на ФК Париж по-късно днес.

Героят за монегаските бе Симон Адингра, който реализира два бързи гола в рамките на три минути през първата част. Денис Закария покачи на 3:0 след втора асистенция в мача на Александър Головин. В добавеното време на първото полувреме Фабиен Сентонз намали за Нант.

След почивката домакините останаха с десет души, след като Александър Головин получи втори жълт картон. Въпреки численото си намаление Монако удържа аванса си и се поздрави с ценни три точки.

С успеха тимът се изкачи на седмото място и вече изостава само на две точки от Лил в зоната за европейските клубни турнири. Нант записа пета поредна загуба и остава предпоследен – 17-и, с 14 точки.

Резултати от 22-ия кръг:

Рен – Пари Сен Жермен 3:1

Монако – Нант 3:1

Събота:

Олимпик Марсилия – Страсбург

Лил – Брест

ФК Париж – Ланс

Неделя:

Льо Авър – Тулуза

Лориен – Анже

Мец – Оксер

Олимпик Лион – Ница

В класирането води Пари Сен Жермен с 51 точки, следван от Ланс с 49. Олимпик Лион има 42, а Олимпик Марсилия заема третата позиция с 39 точки.