Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Монтана 2003 продупчи билета си за Финалната четворка в Адриатическата лига

Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Баскетболистките на Преслав Пешев с упешен край на редовния сезон в Адриатика.

Монтана 2003 продупчи билета си за Финалната четворка в Адриатическата лига
Снимка: Монтана 2003/Facebook
Монтана 2003 си гарантира директно класиране на Финалната четворка в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев сразиха Студио Загреб след 87:63 в мач от последния 14-и кръг в редовния сезон. В зала "Младост" действащият шампион в женската А група взе нещата под свой контрол още през първото полувреме, а до края на двубоя се възползва и липсата на сериозна ротация на хърватките, които бяха с група само от седем състезателки, за да вземе своето.

Така "белите" приключиха на второто място в крайното класиране с девет победи и три загуби, което се оказа и достатъчно да избегнат плейофите в Адриатика. Съперникът на Монтана за заключителния етап в турнира ще стане ясен на по-късен етап.

Домакините бяха по-добри на старта, който се оказа нискорезултатен. Макар че Драгана Домужин се разигра, гостите не успяха да вземат водачеството и „белите" се откъснаха с точка след 10 минути игра.

Статуквото бе нарушено за отрицателно време през втората част, когато действащите шампионки в женската А група се поздравиха с двуцифрена преднина, изкована от Дения Дейвис-Стюърт, Линта-Лотта Лехторанта и Данела Уолън. Скъсената ротация на хърватките попречи да отговорят подобаващо и актуалният носител на Купата на България се изстреля при 40:26 в своя полза.

Дейвис-Стюърт и Ралица Кенарева се оказаха главните действащи лица, които позволиха на тима от Монтана да съхрани двуцифрения си аванс при подновяването на играта. Домужин стори всичко по силите си за отбора от Загреб, но домакините се радваха на аванс от 17 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка „белите" не дадоха заден ход и сложиха край на интригата.

Даниела Уолън даде тон на Монтана със 17 точки, 11 борби и 5 асистенции. Дения Дейвис-Стюърт завърши с 13 и 11 овладени под двата ринга топки, Ралица Кенарева има 12 и 9 асистенции. Линда-Лота Лехторанта приключи с 10 точки и 5 завършващи подавания.

Драгана Домужин отвърна за Студио с 22 точки и 9 асистенции. Лея Хайдин има 20 и 9 борби.

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #ЖБК Студио Загреб #ЖБК Монтана 2003

