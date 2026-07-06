Монтана 2003 с дебют в Еврокъп

Монтана 2003 поема по нов европейски път. „Белите“ ще бъдат за първи път част от Еврокъп, откакто турнирът съществува това име. Това стана факт, след като от втората по сила надпревара на ФИБА при жените обявиха всичките отбори, подали заявка, а сред тях е и действащият шампион в Адриатическата лига. Първенецът в женската А група получи директно място в редовния сезон на турнира.

Припомняме, че още в средата на април старши треньорът Преслав Пешев призна , че отборът има амбиции да участва през 2026/2027 в Еврокъп. Това означава, че "белите" ще се борят на два европейски фронта през следващия сезон.

45 тима получиха място в груповата фаза, включително осем, които ще се присъединят от квалификациите за Евролигата. Останалите десет състава ще се конкурират за пет места от пресявките, където сред участниците ще е и Берое Стара Загора, както вече стана ясно.

Жребият за редовния сезон и квалификациите ще се състои на 16 юли в Мюнхен.