Монтана 2003 влетя на финала за Купата на България

Монтана 2003 намери място на финала в турнира за Купата на България при жените в Стара Загора без особени проблеми. Действащите шампионки се справиха със съпротивата на Сборния отбор на БФБ след 101:43 в първия полуфинал. В зала "Общинска" баскетболистките на Преслав Пешев наклониха везните в своя полза още през първото полувреме и не оставиха шансове на момичетата на Лилия Георгиева, които нямаха много време за подготовка. Доминацията за победителките дойде при борбите (56:33) и при асистенциите (34:12).

Така "белите" си гарантираха финал в надпреварата за втора поредна година. В спора за златото Монтана ще срещне победителя от втората двойка, противопоставяща Берое и Рилски спортист, които ще играят от 16:00 часа.

Нотка на интрига имаше само в самото начало. Постепенно опитът на символичните домакини си оказа влияние, а Даниела Уолън и Дения Дейвис-Стюърт затвърдиха този факт за аванс от 13 точки след 10 минути игра.

Ванеса Кокалова и Дейвис-Стюърт направиха така, че разликата на „белите“ а нараства без особени проблеми във втората част. Единствено Фатиме Кичукова се отличаваше в нападение за символичните гости, но подкрепа липсваше от нейните съотборнички и актуалният носител на трофея се изстреля при 47:25 на голямата почивка.

Така през второто полувреме единствената интрига бе само какъв ще е крайният резултат.

Данела Уолън записа 31 точки, 12 борби и 5 асистенции за Монтана. Дения Дейвис-Стюрт отбеляза 15 точки, Габриела Николова финишира с 14 и 7 овладени под двата ринга топки, Радостина Христова реализира 10.

Фатме Кичукова наниза 11 точки за Сборния отбор.