БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Монтана 2003 влетя на финала за Купата на България

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистките на Преслав Пешев без проблеми на полуфиналите в Стара Загора.

монтана 2003 влетя финала купата българия
Снимка: БФБ
Слушай новината

Монтана 2003 намери място на финала в турнира за Купата на България при жените в Стара Загора без особени проблеми. Действащите шампионки се справиха със съпротивата на Сборния отбор на БФБ след 101:43 в първия полуфинал. В зала "Общинска" баскетболистките на Преслав Пешев наклониха везните в своя полза още през първото полувреме и не оставиха шансове на момичетата на Лилия Георгиева, които нямаха много време за подготовка. Доминацията за победителките дойде при борбите (56:33) и при асистенциите (34:12).

Така "белите" си гарантираха финал в надпреварата за втора поредна година. В спора за златото Монтана ще срещне победителя от втората двойка, противопоставяща Берое и Рилски спортист, които ще играят от 16:00 часа.


Нотка на интрига имаше само в самото начало. Постепенно опитът на символичните домакини си оказа влияние, а Даниела Уолън и Дения Дейвис-Стюърт затвърдиха този факт за аванс от 13 точки след 10 минути игра.

Ванеса Кокалова и Дейвис-Стюърт направиха така, че разликата на „белите“ а нараства без особени проблеми във втората част. Единствено Фатиме Кичукова се отличаваше в нападение за символичните гости, но подкрепа липсваше от нейните съотборнички и актуалният носител на трофея се изстреля при 47:25 на голямата почивка.

Така през второто полувреме единствената интрига бе само какъв ще е крайният резултат.

Данела Уолън записа 31 точки, 12 борби и 5 асистенции за Монтана. Дения Дейвис-Стюрт отбеляза 15 точки, Габриела Николова финишира с 14 и 7 овладени под двата ринга топки, Радостина Христова реализира 10.

Фатме Кичукова наниза 11 точки за Сборния отбор.

#БФБ Сборен отбор - жени #Купа на България по баскетбол за жени 2026 г. #ЖБК Монтана 2003

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
5
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
6
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Баскетбол

Баскетболният Ботев Враца привлече 17-годишния Кристиян Занов в редиците си
Баскетболният Ботев Враца привлече 17-годишния Кристиян Занов в редиците си
Тимът на Винс Картър спечели турнира на "Изгряващите звезди" в НБА Тимът на Винс Картър спечели турнира на "Изгряващите звезди" в НБА
Чете се за: 01:25 мин.
Фенербахче сломи Панатинайкос със сирената и остана на върха в Евролигата Фенербахче сломи Панатинайкос със сирената и остана на върха в Евролигата
Чете се за: 01:35 мин.
Спартак Плевен си осигури услугите на чужденец Спартак Плевен си осигури услугите на чужденец
Чете се за: 01:37 мин.
Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата Париж Баскет записа първа победа над Барселона от ноември 2024 г. насам в Евролигата
Чете се за: 02:10 мин.
Борислава Христова и клубният й тим Атинайкос се класираха за полуфиналите на баскетболния турнир Еврокъп Борислава Христова и клубният й тим Атинайкос се класираха за полуфиналите на баскетболния турнир Еврокъп
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ) Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
За Трифон Зарезан: Един тон червено вино раздават безплатно в Свети...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ