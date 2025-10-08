БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

Монтана 2003 започна сезона в Адриатическата лига с победа

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Шампионът на България надигра босненския Орлови.

девети пореден финал монтана 2003 женската група
Снимка: Монтана 2003/Facebook
Третият от миналия сезон в Адриатическата лига и шампион на България при жените Монтана 2003 се наложи над босненския Орлови с 89:53 (23:14, 19:9, 21:15, 26:15) като домакин в зала „Младост“ в Монтана в първия си двубой от тазгодишното издание на турнира.

Общо седем отбора ще се конкурират за титлата в Адриатическата лига през настоящия сезон 2025/2026, а сред тях е и още един български тим – дебютантът Рилски спортист, който утре (9 октомври) ще посрещне в Самоков словенския Цинкарна – финалист от миналия сезон.

Монтана 2003 приема именно Цинкарна в следващия си мач от Адриатическата лига. Двубоят предстои на 11 октомври от 18:00 часа.

Срещу състава на Орлови баскетболистките на Монтана 2003 поеха инициативата още в началото и водеха с 23:14 в края на първата четвърт. През втората четвърт авансът на домакините достигна 17 точки при 40:23 след кош на Джаника Грифит-Уолъс при оставащи минута и 20 секунди от първото полувреме. Малко след това Даниела Морийо-Уолън се разписа за преднина от 19 точки - 42:23 на почивката.

Домакините доминираха и след паузата, а в средата третия период дръпнаха с 28 точки при 57:29 след точен изстрел на националката Гергана Иванова. Преди последната четвърт Монтана 2003 водеше с 63:38, а в оставащото време мачът се доиграваше, а най-голямата разлика достигна 42 точки.

Три състезателти реализираха по 16 точки за отбора от Монтана. Даниела Уолън допринесе с "дабъл-дабъл" от 16 точки и 10 борби, като добави и 5 асистенции, Гергана Иванова се отчете с 16 точки, 3 борби и 8 асистенции, а Радостина Христова се включи с 16 точки, 3 борби и 3 асистенции. Джаника Уолъс отбеляза 14 точки.

За Орлови Хана Предойевич завърши с "дабъл-дабъл" от 21 точки и 10 борби.

# Адриатическа лига #БК Монтана 2003

