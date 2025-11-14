Монтела: Не гледам утрешния двубой като тренировка, трябват ни точки

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се върна към думите, които предизвикаха широк отзвук след победата с 6:1 над България през октомври. Смяташе се, че италианецът е изразил извинение към българските фенове за разгромния резултат, но още в началото на днешната пресконференция в Бурса уточни, че това е недоразумение.

„Не сме се извинявали за резултата, а за прекалената радост при шестия гол. Знаем, че утре ни очаква силен съперник. България разполага с футболисти с много добри физически данни. В София през първото полувреме не показахме нужното ниво, но през второто успяхме да спечелим. Утре ще бъдем търпеливи – няма да бързаме“, заяви Монтела.

Италианецът бе попитан дали ще подреди състава си с оглед на ключовото гостуване на Испания на 18 ноември, което може да се окаже решаващо за класирането в групата.

„Не гледам утрешния двубой като тренировка. Трябват ни тези точки. Това е важен мач“, категоричен бе наставникът.

Монтела коментира и ситуацията около защитника Ерен Елмалъ, който бе изваден от състава заради участие в платформа за спортни залози.

„В повечето от тези случаи става въпрос за откраднати лични данни. Но наш дълг е да информираме футболистите, че това са недопустими неща и трябва да се борим с тях“, подчерта селекционерът.

Турция посреща България в събота, 15 ноември, от 19:00 ч. на стадион „Матлъ“ в Бурса. Тимът на Монтела е втори в група „Е“ с 9 точки и при равенство или победа си гарантира участие в плейофите за Мондиал 2026.

България остава без точка след първите четири мача и ще се опита да сложи край на негативната серия.