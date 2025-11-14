БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монтела: Не гледам утрешния двубой като тренировка, трябват ни точки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Турция говори пред медии преди двубоя с България в Бурса.

Винченцо Монтела
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се върна към думите, които предизвикаха широк отзвук след победата с 6:1 над България през октомври. Смяташе се, че италианецът е изразил извинение към българските фенове за разгромния резултат, но още в началото на днешната пресконференция в Бурса уточни, че това е недоразумение.

„Не сме се извинявали за резултата, а за прекалената радост при шестия гол. Знаем, че утре ни очаква силен съперник. България разполага с футболисти с много добри физически данни. В София през първото полувреме не показахме нужното ниво, но през второто успяхме да спечелим. Утре ще бъдем търпеливи – няма да бързаме“, заяви Монтела.

Италианецът бе попитан дали ще подреди състава си с оглед на ключовото гостуване на Испания на 18 ноември, което може да се окаже решаващо за класирането в групата.

„Не гледам утрешния двубой като тренировка. Трябват ни тези точки. Това е важен мач“, категоричен бе наставникът.

Монтела коментира и ситуацията около защитника Ерен Елмалъ, който бе изваден от състава заради участие в платформа за спортни залози.

„В повечето от тези случаи става въпрос за откраднати лични данни. Но наш дълг е да информираме футболистите, че това са недопустими неща и трябва да се борим с тях“, подчерта селекционерът.

Турция посреща България в събота, 15 ноември, от 19:00 ч. на стадион „Матлъ“ в Бурса. Тимът на Монтела е втори в група „Е“ с 9 точки и при равенство или победа си гарантира участие в плейофите за Мондиал 2026.

България остава без точка след първите четири мача и ще се опита да сложи край на негативната серия.

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Мачът е на 15 ноември от 19:00 ч. Студиото ни започва 30 минути...
Чете се за: 00:37 мин.
Шотландски рефер за мача между Турция и България
Шотландски рефер за мача между Турция и България
Съдията е познат от срещи на Локомотив Пловдив и ЦСКА в Европа.
Чете се за: 02:25 мин.
#Винченцо Монтела #Турция #Национален отбор на България по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
1
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
3
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
4
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
5
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет
6
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Национални отбори

Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа
Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа
Александър Димитров: Надявам се, че си взехме поуки Александър Димитров: Надявам се, че си взехме поуки
Чете се за: 03:45 мин.
Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България Исмаил Юксек: Надявам се да мога да допринеса за победата срещу България
Чете се за: 01:52 мин.
Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания Вили Саньол: Време е да покажем различен резултат срещу Испания
Чете се за: 01:30 мин.
Марк Гехи напусна лагера на националния отбор на Англия Марк Гехи напусна лагера на националния отбор на Англия
Чете се за: 01:07 мин.
Дани Олмо: Не се усеща чак толкова голямо напрежение в националния отбор Дани Олмо: Не се усеща чак толкова голямо напрежение в националния отбор
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ