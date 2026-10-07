БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:12 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вече 4 часа продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента *** Темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Монтела плаща цената за провала с Турция

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Арда Туран поема към националния отбор.

винченцо монтела фокусирани сме изцяло плейофите продължаваме напред стъпка стъпка
Слушай новината

Периодът на Винченцо Монтела като селекционер на Турция изглежда е към своя край, като Турската футболна федерация е готова да го освободи след поражението от Италия в понеделник.

Според „Калчомеркато“, позоваващ се на „Фанатик“ и „Милиет“, федерацията вече е договорила компенсацията за раздялата с Монтела и е набелязала Арда Туран за негов заместник.

Загубата с 1:3 в Болоня бе четвърто поредно поражение за Турция в Лигата на нациите. Преди това тимът загуби с 1:4 от Италия у дома в Бурса, както и от Франция и Белгия. В комбинация с отпадането още в груповата фаза на световното първенство това се е оказало прекалено за федерацията, която досега неизменно заставаше зад Монтела.

Договорът на италианеца бе до Евро 2028, след като той подписа нов контракт през юни 2025 година. Сега той ще получи компенсация в размер на пет месечни заплати, или общо 915 000 евро.

Монтела напуска поста след три години начело на Турция, в които записа 21 победи, пет равенства и 14 загуби в 40 мача. Шест от пораженията дойдоха в последните седем срещи на отбора.

Периодът му начело на Турция обаче имаше и два големи успеха – достигането до четвъртфиналите на Евро 2024 и класирането за световното първенство, което бе едва третото участие на страната на световни финали и първото от 24 години насам.

Фаворит за наследник на Монтела е Арда Туран. Бившият полузащитник на Галатасарай, Атлетико Мадрид и Барселона в момента е треньор на Шахтьор Донецк и е сочен като основния кандидат да поеме националния отбор на Турция.

#Винченцо Монтела

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
1
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
2
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"
3
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа...
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с дронове (ОБЗОР)
4
Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с...
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
5
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на българските и румънските власти
6
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Европейски футбол

Артета подписа нов договор с Арсенал
Артета подписа нов договор с Арсенал
Морейра става вторият най-скъп трансфер в историята на Милан Морейра става вторият най-скъп трансфер в историята на Милан
Чете се за: 04:10 мин.
Хари Кейн след 125-ия си мач за Англия: Това надхвърля и най-смелите ми мечти Хари Кейн след 125-ия си мач за Англия: Това надхвърля и най-смелите ми мечти
Чете се за: 01:55 мин.
Кирил Десподов тренира отново Кирил Десподов тренира отново
Чете се за: 00:50 мин.
Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите
Чете се за: 03:00 мин.
Илия Груев: Това беше мач, който показа, че вървим в правилната посока Илия Груев: Това беше мач, който показа, че вървим в правилната посока
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Автобус катастрофира край село Асен
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Схемата в Пловдив - източване на НЗОК и НОИ, фалшиви хоспитализации...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Седем души бяха ранени при атака с нож в училище в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
От ЦИК демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ