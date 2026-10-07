Монтела плаща цената за провала с Турция

Периодът на Винченцо Монтела като селекционер на Турция изглежда е към своя край, като Турската футболна федерация е готова да го освободи след поражението от Италия в понеделник.

Според „Калчомеркато“, позоваващ се на „Фанатик“ и „Милиет“, федерацията вече е договорила компенсацията за раздялата с Монтела и е набелязала Арда Туран за негов заместник.

Загубата с 1:3 в Болоня бе четвърто поредно поражение за Турция в Лигата на нациите. Преди това тимът загуби с 1:4 от Италия у дома в Бурса, както и от Франция и Белгия. В комбинация с отпадането още в груповата фаза на световното първенство това се е оказало прекалено за федерацията, която досега неизменно заставаше зад Монтела.

Договорът на италианеца бе до Евро 2028, след като той подписа нов контракт през юни 2025 година. Сега той ще получи компенсация в размер на пет месечни заплати, или общо 915 000 евро.

Монтела напуска поста след три години начело на Турция, в които записа 21 победи, пет равенства и 14 загуби в 40 мача. Шест от пораженията дойдоха в последните седем срещи на отбора.

Периодът му начело на Турция обаче имаше и два големи успеха – достигането до четвъртфиналите на Евро 2024 и класирането за световното първенство, което бе едва третото участие на страната на световни финали и първото от 24 години насам.

Фаворит за наследник на Монтела е Арда Туран. Бившият полузащитник на Галатасарай, Атлетико Мадрид и Барселона в момента е треньор на Шахтьор Донецк и е сочен като основния кандидат да поеме националния отбор на Турция.