“Morality Unity and Honour” Party Registers Candidate Lists for 19 April Elections

The “Morality Unity and Honour” (MECH) party has registered its lists of candidates for all multi-member constituencies ahead of Bulgaria’s early parliamentary elections on 19 April.
Radostin Vasilev, chairman of MECH, will lead the lists in Plovdiv City and Sofia 25th Multi-Member Constituency (MMC).
The full list of lead candidates by constituency is as follows:
1 Blagoevgrad - Kiril Veselinski
2 Burgas - Ventsislav Petkov
3 Varna - Nikolay Radulov
4 Veliko Tarnovo - Deyan Petkov
5 Vidin - Sonya Garcheva
6 Vratsa - Krasimir Manov
7 Gabrovo - Kristina Ulanova
8 Dobrich - Nikola Todorov
9 Kardzhali - Denitsa Tsvetkova
10 Kyustendil - Rosen Ivanov
11 Lovech - Hristo Rastashki
12 Montana - Kaloyan Tachev
13 Pazardzhik - Rosen Ivanov
14 Pernik - Svetlin Stoyanov
15 Pleven - Deyan Petkov
16 Plovdiv city - Radostin Vassilev
17 Plovdiv Region - Krasimir Donchev
18 Razgrad - Gergana Koleva
19 Ruse - Kaloyan Tachev
20 Silistra - Ventsislav Petkov
21 Sliven - Zafir Gochev
22 Smolyan - Borislav Petkov
23 Sofia city - Hristo Rastashki
24 Sofia city - Krasimir Manov
25 Sofia city - Radostin Vassilev
26 Sofia District - Nikolay Radulov
27 Stara Zagora - Kiril Veselinski
28 Targovishte - Gergana Koleva
29 Haskovo - Svetoslav Lavchiev
30 Shumen - Georgi Nyagolov
31 Yambol - Borislav Petkov