“Morality Unity and Honour” Party Registers Candidate Lists for 19 April Elections

Радостин Василев
Снимка: БТА

The “Morality Unity and Honour” (MECH) party has registered its lists of candidates for all multi-member constituencies ahead of Bulgaria’s early parliamentary elections on 19 April.

Radostin Vasilev, chairman of MECH, will lead the lists in Plovdiv City and Sofia 25th Multi-Member Constituency (MMC).

The full list of lead candidates by constituency is as follows:

1 Blagoevgrad - Kiril Veselinski

2 Burgas - Ventsislav Petkov

3 Varna - Nikolay Radulov

4 Veliko Tarnovo - Deyan Petkov

5 Vidin - Sonya Garcheva

6 Vratsa - Krasimir Manov

7 Gabrovo - Kristina Ulanova

8 Dobrich - Nikola Todorov

9 Kardzhali - Denitsa Tsvetkova

10 Kyustendil - Rosen Ivanov

11 Lovech - Hristo Rastashki

12 Montana - Kaloyan Tachev

13 Pazardzhik - Rosen Ivanov

14 Pernik - Svetlin Stoyanov

15 Pleven - Deyan Petkov

16 Plovdiv city - Radostin Vassilev

17 Plovdiv Region - Krasimir Donchev

18 Razgrad - Gergana Koleva

19 Ruse - Kaloyan Tachev

20 Silistra - Ventsislav Petkov

21 Sliven - Zafir Gochev

22 Smolyan - Borislav Petkov

23 Sofia city - Hristo Rastashki

24 Sofia city - Krasimir Manov

25 Sofia city - Radostin Vassilev

26 Sofia District - Nikolay Radulov

27 Stara Zagora - Kiril Veselinski

28 Targovishte - Gergana Koleva

29 Haskovo - Svetoslav Lavchiev

30 Shumen - Georgi Nyagolov

31 Yambol - Borislav Petkov

