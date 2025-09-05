БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Морехон и Себахтин отпаднаха от световното по бокс

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Йордан Морехон
Снимка: БФ Бокс / startphoto.bg
Йордан Морехон отпадна от световното първенство по бокс за мъже в Ливърпул, Англия. В първия кръг в категория над 90 килограма българинът, който има трето място на европейски шампионат, отстъпи с 2:3 съдийски гласа срещу Данабиеке Байикевуци от Китай.

В категория до 50 килограма дебютантът на такъв форум Ергюнал Себахтин също приключи участието си в турнира. Българският представител загуби с 0:5 съдийски гласа срещу Мартин Молина (Испания), който е бронзов медалист от световно първенство и европейски първенец.

По-рано днес Семьон Болдирев направи успешен дебют на шампионата, след като надделя с 4:1 съдийски гласа срещу италианеца Роберто Лици в категория до 85 килограма.

Семьон Болдирев дебютира на световното първенство по бокс с победа
Семьон Болдирев дебютира на световното първенство по бокс с победа
Следващият мач на българския национал е на 9 септември.
#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Ергюнал Себахтин #Йордан Морехон

