Москва върна на Киев 175 военни и 7 цивилни от руски плен

Киев и Москва размениха военнопленници и се договориха за великденско примирие от 4 часа следобяд днес. То ще трае 32 часа - до полунощ в неделя срещу понеделник.

Украйна прибра у дома 175 души военен персонал и 7 цивилни от руски плен, заяви президентът Володимир Зеленски. Войниците са се били на различни фронтови линии и повечето от тях са в плен от началото на войната през 2022-ра година.

Киев и Москва вече няколко пъти размениха военнопленници в резултат от няколко рунда от преговори с посредник Съединените щати.

Продължават разногласия между воюващите страни какво ще се случи с окупираната украинска територия. Малко преди примирието днес двама души загинаха от удари с руски дронове в Одеса. Летателните апарати са нанесли щети в жилищна зона, щети има и върху местна детска градина.



