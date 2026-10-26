Моуриньо изравни Зидан по победи в "Ел Класико"

Реал Мадрид спечели с 2:1 гостуването си на Барселона в дербито от десетия кръг на испанската Ла Лига. Успехът е шести за треньора на столичани Жозе Моуриньо в Ел Класико. По този начин той се изравни със Зинедин Зидан, Луис Моловни и Франсиско Бру. Рекордьор сред треньорите остава Мигел Муньос с 16 успеха, а Карло Анчелоти заема второто място с девет.

След победата Реал вече има 107 успеха в официалните мачове срещу Барселона. Преди срещата двата съперника бяха с равен баланс от по 106 победи.

След последния съдийски сигнал Моуриньо коментира и няколко спорни момента от двубоя. Португалецът изрази недоволството си от липсата на намеса на системата ВАР в ситуация с Жоао Кансело и Диоманде, като според него е трябвало да бъде показан червен картон.

Наставникът отличи и представянето на вратаря Андрий Лунин, както и усилията на Федерико Валверде. По думите му уругваецът е продължил да играе повече от 40 минути въпреки травма, отказвайки да напусне терена и давайки всичко от себе си за отбора.

„Реал не играе на „Камп Ноу“ само за да спечели конкретния мач. Реал играе, за да спечели Ла Лига. Такъв трябва да бъде манталитетът ни. Трябва да продължим в същия дух и да не се главозамайваме след тази победа“, заяви Специалния на пресконференцията.

Въпреки успеха мадридчани остават на трето място в класирането с 24 точки след десет изиграни срещи. Барселона продължава да води в подреждането с 27 пункта.