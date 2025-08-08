можело значи

Независимо от клубната принадлежност на всеки един от нас, българските успехи на международната сцена следва да обединяват. И това в повечето случай е така, особено що се отнася до индивидуалните спортове.

Би било чудесно, ако и във футбола съумеем да загърбим пристрастията и да се радваме на добрите примери. Изминалата нощ в Лигата на конференциите ни даде повод да го направим. Две победи, макар и минимални вдъхнаха полъх надежда в иначе на моменти изглеждащия безнадежден български футбол.

Две български момчета подпечатаха успехите на своите отбори – Борислав Рупанов за Левски и Антонио Вутов за Арда съответно срещу Сабах и Кауно Жалгирис. Попадения, които ще донесат макар и мимолетно успокоение и дано самочувствие преди реваншите от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Попадения, които доказват, че при желание, усърдна работа и родните таланти могат, стига да получават шанс за реализация. А за да го заслужат трябват постоянство и работа.

Децата са бъдещето. Твърдение, ако щете клише, което обаче е неоспоримо. Що се отнася до професионалните спортисти голяма част от тях са наясно с целите си още от ранна възраст. Малцина са онези, открили таланта си на по-късен етап и развили го до степен, в която да се конкурират за призовите места. Далеч не твърдим, че няма такива, но ключът към съвършенството ще повтори онова, което казахме по-рано – трябва работа, усърдна работа.

И сега обратно към изминалата нощ в Лигата на конференциите и двете български момчета, които без да претендират да бъдат скъпоструващи футболисти, с усърдна работа и в правилния момент, гарантираха успехите на своите тимове в изключително важни мигове.

Историята на Борислав Рупанов към настоящия момент може да послужи за сценарий на американски блокбъстър, чието послание е: „не се отказвай от мечтите си и ще се превърнеш в герой“.

21-годишният играч е юноша на Левски. Футболното му пътешествие го превежда още през школите на Пирин Благоевград и Лудогорец, където трупа допълнителен опит във второто и третото ниво на българския футбол. За втория отбор на Левски Рупанов записва 62 мача, отбелязвайки 16 гола. Лидерските му качества му носят и капитанската лента.

През сезон 2022/2023 получава шанс да играе за първия отбор на „сините“ и записва 8 мача. Дали заради визия на ръководството или поради липсата на достатъчно опит в мъжкия футбол, Рупанов преминава под наем в столичния Септември, за който реализира 12 гола през изминалия сезон.

Роденият в Петрич футболист търпеливо изчаква своя миг. И дали притиснати заради действащото от настоящата кампания правило за минимум 4 българи в стартовия състав или поради потенциала, който виждат, от ръководството на стадион „Георги Аспарухов“ връщат Борислав Рупанов обратно у дома. И ето, че три кръга по-късно „инвестицията“ се възвръща. Гол срещу Славия при победата на Левски в най-старото столично дерби с 2:0 и няколко дни по-късно гол в Европа. При това победен срещу тим, воден от добре познаващия родното първенство бивш наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас. И ако това не е доказателство за потенциала в родните футболисти и в това, че с правилна и усърдна работа и шанс, то и нашите момчета могат!

Нека не пренебрегваме и другият ни представител в Лигата на конференциите – Арда. Тим без особени претенции, който през изминалата кампания демонстрира изключително усърдие, донесло му и третото място в класирането и място в Европа. Тим с преобладаващи българи в състава или за да бъдем по-точни 20. Тим, воден от български специалист – Александър Тунчев.

Тим, който снощи постигна исторически успех – първа победа в европейските клубни турнири. При това като гост. Успех, дошъл след попадение на български футболист в лицето на Антонио Вутов. Ами значи можело!