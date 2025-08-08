можело значи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Независимо от клубната принадлежност на всеки един от нас, българските успехи на международната сцена следва да обединяват. И това в повечето случай е така, особено що се отнася до индивидуалните спортове.

Би било чудесно, ако и във футбола съумеем да загърбим пристрастията и да се радваме на добрите примери. Изминалата нощ в Лигата на конференциите ни даде повод да го направим. Две победи, макар и минимални вдъхнаха полъх надежда в иначе на моменти изглеждащия безнадежден български футбол.

Две български момчета подпечатаха успехите на своите отбори – Борислав Рупанов за Левски и Антонио Вутов за Арда съответно срещу Сабах и Кауно Жалгирис. Попадения, които ще донесат макар и мимолетно успокоение и дано самочувствие преди реваншите от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Попадения, които доказват, че при желание, усърдна работа и родните таланти могат, стига да получават шанс за реализация. А за да го заслужат трябват постоянство и работа.

Децата са бъдещето. Твърдение, ако щете клише, което обаче е неоспоримо. Що се отнася до професионалните спортисти голяма част от тях са наясно с целите си още от ранна възраст. Малцина са онези, открили таланта си на по-късен етап и развили го до степен, в която да се конкурират за призовите места. Далеч не твърдим, че няма такива, но ключът към съвършенството ще повтори онова, което казахме по-рано – трябва работа, усърдна работа.

И сега обратно към изминалата нощ в Лигата на конференциите и двете български момчета, които без да претендират да бъдат скъпоструващи футболисти, с усърдна работа и в правилния момент, гарантираха успехите на своите тимове в изключително важни мигове.

Историята на Борислав Рупанов към настоящия момент може да послужи за сценарий на американски блокбъстър, чието послание е: „не се отказвай от мечтите си и ще се превърнеш в герой“.

21-годишният играч е юноша на Левски. Футболното му пътешествие го превежда още през школите на Пирин Благоевград и Лудогорец, където трупа допълнителен опит във второто и третото ниво на българския футбол. За втория отбор на Левски Рупанов записва 62 мача, отбелязвайки 16 гола. Лидерските му качества му носят и капитанската лента.

През сезон 2022/2023 получава шанс да играе за първия отбор на „сините“ и записва 8 мача. Дали заради визия на ръководството или поради липсата на достатъчно опит в мъжкия футбол, Рупанов преминава под наем в столичния Септември, за който реализира 12 гола през изминалия сезон.

Роденият в Петрич футболист търпеливо изчаква своя миг. И дали притиснати заради действащото от настоящата кампания правило за минимум 4 българи в стартовия състав или поради потенциала, който виждат, от ръководството на стадион „Георги Аспарухов“ връщат Борислав Рупанов обратно у дома. И ето, че три кръга по-късно „инвестицията“ се възвръща. Гол срещу Славия при победата на Левски в най-старото столично дерби с 2:0 и няколко дни по-късно гол в Европа. При това победен срещу тим, воден от добре познаващия родното първенство бивш наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас. И ако това не е доказателство за потенциала в родните футболисти и в това, че с правилна и усърдна работа и шанс, то и нашите момчета могат!

Нека не пренебрегваме и другият ни представител в Лигата на конференциите – Арда. Тим без особени претенции, който през изминалата кампания демонстрира изключително усърдие, донесло му и третото място в класирането и място в Европа. Тим с преобладаващи българи в състава или за да бъдем по-точни 20. Тим, воден от български специалист – Александър Тунчев.

Тим, който снощи постигна исторически успех – първа победа в европейските клубни турнири. При това като гост. Успех, дошъл след попадение на български футболист в лицето на Антонио Вутов. Ами значи можело!

Свързани статии:

Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
„Сините“ намериха пътя към победата с гол в последните секунди и...
Чете се за: 04:05 мин.
Арда мечтае за плейофите в Лигата на конференциите
Арда мечтае за плейофите в Лигата на конференциите
Съставът на Александър Тунчев записа историческа победа на...
Чете се за: 03:20 мин.
#Борислав Рупанов #ПФК Арда Кърджали # ПФК Арда (Кърджали) #Антонио Вутов #ПФК ЛЕВСКИ

