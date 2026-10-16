МРРБ: 454 жилищни блока с разгъната площ над 2,2 млн. кв.м са санирани със средства от ПВУ

454 жилищни блока с разгъната площ над 2,2 млн. кв. метра са санирани със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

До края на годината предстои отчитането и на останалите жилищни сгради, които са с приключили ремонтни дейности, каза Силвия Петрова, директор на дирекция „Жилищна политика“ в Пловдив.

Отделно продължава работата по проектите, които са прехвърлени за управление към Българската банка за развитие. Подписани са договори за 630 жилищни сгради с близо 1,3 млн. кв. метра разгъната застроена площ, чието изпълнение продължава до 2029 г.

Жилищен блок в Свищов е намалил годишното потребление на енергия с близо 68%. С инвестиция от малко над 1 млн. евро са изпълнени топлоизолационни мерки по фасадите, покрива, подмяна на дограма и противопожарни врати и енергоспестяващо осветление в общите части.

„МРРБ поставя фокус върху последователната подготовка на следващи проекти, докато текущите се изпълняват. Националният план за сградно обновяване следва да осигури дългосрочната рамка за целите, приоритетите и координацията на различните възможности за подкрепа. Сред тях са НПВУ, Фондът за справедлив преход и подготвяните мерки по Социалния план за климата“, каза още Петрова.

Особено внимание се отделя на премахването на финансовите бариери пред домакинствата и на подкрепата за хората в енергийна бедност. Проучват се възможности за покриване и на необходимата част за съфинансиране, така че тя да не се поема от гражданите.

Силвия Петрова обърна внимание и на необходимостта енергийните мерки да се разглеждат заедно с техническото състояние на сградата, конструктивната и пожарната безопасност, вентилацията и защитата от лятно прегряване. Доброто обследване и проектиране, контролът при строителството и последващата поддръжка са определящи за дълготрайността на инвестицията.