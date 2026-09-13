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Музеят „Пикасо“ в Париж финансира ремонта си, като продава репродукции на скулптури на твореца

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Музеят „Пикасо“ в Париж финансира ремонта си, като продава репродукции на скулптури на твореца
Снимка: БТА
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Музеят „Пикасо“ в Париж, който в момента е в процес на разширяване, финансира проекта чрез продажбата на бронзови репродукции на творби на твореца, предаде АФП, като цитира ръководството на културната институция. Четири вече са продадени за около 40 милиона евро.

„Гордеем се с участието на семейство Пикасо“ в инициативата, каза директорката на музея Сесил Дьобре на пресконференция. На нея присъства и Палома Пикасо, дъщерята на починалия през 1973 г. художник.

Палома Пикасо, дъщеря на Пикасо: „Скулптурното творчество на Пикасо все още не е оценено по достойнство“.

Четирите продадени репродукции са придобити от фондация „Дон Кихот“ в Нидерландия, основен дарител на Рийксмузеум в Амстердам, в чиито градини ще бъдат изложени тези творби. Други четири ще бъдат поставени в градината на парижкия музей, отбелязва АФП.

Сред репродукциите на Пикасо са „Козата“ и „Женска глава“ – две от емблематичните творби на майстора на кубизма, допълва АФП.

Представеният миналата година проект, който е на обща стойност 55 милиона евро и е наречен „Пикасо 2030“, предвижда азширяване на градината на историческата сграда на музея, преустройство на партерния етаж и сутерена, както и изграждане на друго крило с площ 800 квадратни метра, предназначено за временни изложби.

В Париж около десет скулптури на художника ще могат да се разгледани в градината до 2030 г. с вход свободен.

Останалите 15 милиона евро, необходими за финансирането на строителните дейности, ще бъдат събрани от спонсори, като четири милиона евро вече са набрани по този начин, каза Дьобре, цитирана от АФП.

#Музеят „Пикасо“ в Париж #пикасо

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